Неизлечимо больной внук Аллы Пугачевой горько пожалел об отъезде из России

Старший внук Аллы Пугачевой сбежал из России почти три года назад. Никита Пресняков так спешил покинуть родную страну, что пешком перешел границу с Эстонией. 

Сын Кристины Орбакайте быстро освоился в США, ведь много лет там прожил, да к тому же его отчим и сестра тоже живут в Америке. Пресняков нашел работу, и о Москве не вспоминал. Но внезапно Никита осознал, что многое упустил, уехав из России. Артиста быстро забыли, на Родине он больше не нужен. Хотя у него были все шансы раскрутиться и получить славу сравнимую с бабушкиной. Теперь музыкант сокрушается об упущенных возможностях.

Огорчило внука Пугачевой, что его не пригласили сниматься в российском шоу, в котором участвуют дети знаменитостей. Наследникам звездных семейств придется выживать в экстремальных условиях и бороться друг с другом за победу. В проекте появился сын Николая Валуева, сын Децла, дочь Глюкозы и многие другие. Пресняков уверен, что мог бы стать главной звездой этого шоу, но продюсеры не вспомнили о нем. "Эх, не позвали на тусовку", — с горечью отметил Пресняков.

Напомним, что несколько лет назад у сына Кристины Орбакайте диагностировали опухоль. В желчном пузыре были обнаружены полипы. Вылечить заболевание нельзя, рассказывал музыкант.