Три человека погибли, ещё десять - в том числе ребёнок - ранены в результате новых варварских атак украинских неонацистов в Курской области. Накануне вечером боевики нанесли удары беспилотниками по городскому пляжу. Ночью вражеские дроны поразили здание больницы в Рыльске. Несколько пострадавших в тяжёлом состоянии.

В Рыльске горит станция скорой помощи и инфекционное отделение городской больницы. За городом - агроферма. Ночью ВСУ обстреляли приграничные районы области боевыми дронами. Всего было выпущено 23 беспилотника. Но основной и самый жестокий удар пришелся на городской пляж Курска. Очевидцы говорят, что взрывов было два. Один дрон упал непосредственно на песок. Второй, рядом, чуть позже. Когда на место ЧП приехал бригада врачей. Три человека погибли. Среди них сотрудник Росгвардии, который первым бросился на помощь раненым.

"Семьям погибших будет оказана вся максимальная помощь, так же как и нашим пострадавшим, уже переговорил с руководством Росгвардии, погибший сотрудник будет представлен к государственной награде", - отметил Александр Хинштейн, губернатор Курской области.

В результате налета пострадали 10 человек. Шестеро сейчас в областной больнице. Трое – в тяжелом состоянии. Все успешно прооперированы. У остальных - не опасные для жизни порезы от осколков и ушибы.

Пятилетнего мальчика, который, как рассказывали очевидцы, закрыл собой маму, перевезут в Москву. Сейчас ребенок в реанимации. У него сильные ожоги. Российские власти назвали этот обстрел мирного города, где поблизости от пляжа нет ни одного военного объекта, жестоким и циничным. А в МИД напомнили, кто, кроме бандеровцев, причастен к гибели людей.

Следователи выяснили, что сами беспилотники были изготовлены на Украине. Но вот комплектующие, например, электроника и поражающие элементы, произведены в странах НАТО. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.