Йеменские хуситы показали кадры захвата судна в Красном море

Йеменские хуситы опубликовали кадры захвата судна в Красном море. Оно шло под британским флагом в Израиль и подверглось нападению в воскресенье.

Мятежники приблизились к нему на моторных лодках и атаковали с помощью гранатомётов и беспилотников. Сухогруз получил пробоины и пошел ко дну.

Экипаж из 22 человек спасся - команда успела эвакуироваться, после чего ее подобрали эмиратские моряки. Они получили сигнал бедствия и пришли на помощь.

Хуситы регулярно нападают на связанные с Израилем суда в Красном море. На этом фоне стоимость страхования водного транспорта на этих маршрутах резко выросла.