Комиссия Госсовета обсудила поддержку ветеранов СВО и членов их семей

Поддержку ветеранов спецоперации и членов их семей обсудили на заседании комиссии Госсовета. Как отметил в начале встречи помощник президента Алексей Дюмин, эти вопросы находятся на личном контроле главы государства.

Одной из центральных тем совещания стала реабилитация бойцов и адаптация их к мирной жизни. По словам Дюмина, особое внимание следует уделить тем, кто страдает разного рода расстройствами, связанными с посттравматическим синдромом. Крайне важно, чтобы профессиональная психологическая помощь была доступна участникам СВО сразу же после демобилизации.

"Первым и наиболее острым вопросом в повестке дня является необходимость разработки мер медико-психологической реабилитации ветеранов СВО. Речь идет о создании системы, включающей диагностику психологического здоровья и последующую реабилитацию. При этом важно наладить комплексное взаимодействие между военными, медицинскими учреждениями и гражданской системой здравоохранения", - отметил Алексей Дюмин.