Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Миши Шилова

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный фонд Помощи детям World Vita продолжают сбор средств на лечение 14-летнего Миши Шилова. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать более 4-х миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё свыше трех миллионов.

Миша борется со смертельным заболеванием - острым лимфобластным лейкозом. Организм ребенка крайне тяжело поддавался терапии, но врачам удалось добиться ремиссии. И теперь, чтобы не допустить рецидива, необходим курс лечения специальными препаратами. Они помогут закрепить имеющиеся результаты. Но стоят лекарства очень дорого.

Мы продолжаем помогать Мише все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета мобильного телефона. Или можно отсканировать QR - код, расположенный на экране и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!