Стало известно, когда в Москве будет пик аномальной жары

Аномальная жара во Владивостоке переходит уже все границы. Температурный рекорд побит четвертый раз за две недели. И сегодня может быть установлен пятый, который держится с 1939 года.

Власти Приморья даже ввели запрет на движение большегрузов во всех городах региона и по пригородным трассам в дневное время. Накануне температура воздуха в столице Дальневосточного федерального округа достигла исторического максимума: 32 градуса. Местные жители и туристы ищут спасение на пляжах обычно холодного Японского моря, но на таком палящем солнце уже разогретом до комфортной температуры.

В Волгограде на солнце до 50. В тени +37. Жители ищут спасение у городских фонтанов и на набережных Волги. Врачи рекомендуют пить больше воды - совет банальный, но многие его игнорируют. Особенно актуален этот вопрос сейчас для жителей и гостей Краснодарского края - там среднесуточная температура днём под 40. Тем, кто на побережье, ещё ничего, а вот в городе душно, в том числе из-за раскалённого асфальта.

В Липецке под палящим солнцем гибнут посадки. Местные жители устанавливают над грядками навесы, чтобы спасти культуры от обжигающих лучей. В области сейчас 34 градуса, и даже теплолюбивые растения не переносят такой жары.

Третьи сутки жара стоит и в Москве. Городские пляжи сейчас самое популярное место. Тем не менее, в МЧС напомнили - оранжевый уровень погодной опасности продолжает действовать. Долго находиться на солнце опасно. Сегодня плюс 32.

Пик жары в столице ожидают завтра. В городе будет 33, а по области до 35. Огромные массы раскалённого воздуха принесло из Сахары и Ближнего Востока. Поэтому летний зной продержится довольно долго. По словам метеорологов, жарко будет как минимум до середины следующей недели.