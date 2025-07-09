Конфликт на Украине может завершиться пересмотром концепции европейского мира.

Странам ЕС стоит вернуться к концепции панъевропеизма и единого европейского государства, включая Россию, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

"Украина стала кладбищем однополярного мира, а в скором времени станет и кладбищем НАТО", - отметил он (цитата по РИА Новости).

Накачка оружием Украины, а также перевооружение стран ЕС не приведет к миру, а сделает только хуже.

Теория панъевропеизма - это идея объединения всех европейских стран в одно политическое, экономическое и культурное сообщество.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что с Россией невозможно воевать бесконечно, так как это приведет к большим человеческим потерям и серьезному ущербу для экономики.