Трамп в разговоре с Путиным пригрозил разбомбить Москву

Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным угрожал разбомбить Москву, если Россия начнет военные действия против Украины. Об этом сам американский президент рассказал в 2024 году на одном из собраний по сбору средств для своей избирательной кампании. Запись беседы опубликовал телеканал CNN.

На аудиозаписи слышно, как человек с голосом, похожим на голос Дональда Трампа, утверждает, что во время разговора с президентом России заявил следующее: "Я сказал Путину: „Если вы пойдете на Украину, я разбомблю Москву к чертям. Я говорю вам, у меня нет выбора“.

Трамп добавил, что Путин не поверил ему, но воспринял угрозу "на 10%".

Аналогичные угрозы Трамп высказывал и председателю КНР Си Цзиньпину из-за возможной военной операции против Тайваня. Американский президент тогда пригрозил нанести удар по Пекину.

Когда состоялись описанные разговоры неизвестно, но можно предположить, что это произошло в первый президентский срок Трампа, то есть до 2021 года.