В Подмосковье BMW врезался в микроавтобус с детьми

В Подмосковье в ДТП с BMW и микроавтобусом погибли мужчина и 10-летний ребенок.

Авария произошла на 18-м километре автодороги Луховицы - М-5 "Урал" – Зарайск около часа носи 9 июля. По предварительным данным, водитель BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Hyundai.

В результате 26-летний водитель легковушки и 10-летний пассажир автобуса погибли на месте. Водитель автобуса и 7 семь пассажиров получили травму. Шестеро детей в возрасте от 8 до 17 лет госпитализированы. Как сообщает "Московский комсомолец", дети возвращались домой с летнего отдыха.

Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть человека, сообщили в подмосковном СК. Дело находится на контроле Зарайской городской прокуратуры. Следственные действия продолжаются.