Татьяна Брухунова дала россиянкам совет, как правильно выбирать мужчину

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян живут вместе больше 5 лет. Супруги воспитывают двоих детей — Вагана и Матильду. При этом юмористу и его молодой жене удалось сохранить любовь и романтику.

Народ же все эти годы задается вопросом, чем артист-пенсионер покорил молодую красивую помощницу. Ответ подсказала сама Татьяна. Брухунова на своей странице в соцсети поделилась мудрым советом, подсказав россиянкам, на что в первую очередь обращать внимание при выборе спутника жизни. Оказывается, ни чувства, ни характер, ни внешность избранника значения не имеют. Важно другое.

"Мужчину надо выбирать себе такого, рядом с которым вы будете думать, что все вокруг бесплатно", — сообщила Татьяна.

Стоит отметить, что сама Брухунова явно понимает, о чем говорит. Татьяна после замужества ни в чем не нуждается, она одевается исключительно в бредовые вещи, даже пару улиц не готова пройти пешком и ездит на такси, а живет супруга юмориста в апартаментах площадью 229 квадратных метров.