Спецслужбы предотвратили подрыв железнодорожного моста в Саратовской области

В Саратовской области предотвращен теракт. Как сообщили в ФСБ, россиянин планировал подорвать железнодорожный мост с помощью самодельного взрывного устройства.

Задержание происходило в тот момент, когда мужчина доставал взрывчатку из тайника. Диверсант оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен.

В ФСБ установили, что россиянин поддерживал контакты с украинскими спецслужбами. После подрыва моста он собирался выехать на Украину и там принять участие в боевых действиях на стороне киевского режима.

При осмотре тайника спецслужбы обнаружили 11 кг взрывчатки, пистолет и боеприпасы к нему.