Собянин назвал самые популярные направления в "Академии инноваторов"

Поддержка прорывных идей и развитие экономики. В Москве подвели итоги работы обновленной "Академии инноваторов" - городской программы для технологического бизнеса.

О результатах рассказал мэр Сергей Собянин на своей странице в соцсети. По его словам, большинство участников - молодые люди в возрасте до 35 лет. Основные сферы, которые их интересуют - высокотехнологичная медицина, образование, IT. Суммарная выручка от проектов за прошлый год превысила миллиард рублей.

Сейчас идет прием заявок на седьмой поток программы.