Камиллу Паркер-Боулз перекосило от заигрываний 76-летнего Карла III с красавицей Макрон

Чета Макрон накануне прибыла в Лондон с государственным визитом. У трапа самолета президента Франции и его жену встречали принц и принцесса Уэльские.

После официальной процедуры они отправились в Виндзор, где встретились с королем Карлом III и королевой-консорт Камиллой Паркер-Боулз. Приветствуя президента и первую леди Франции, монарх особое внимание уделил гостье. Бриджит Макрон для встречи с королем надела элегантное белое платье, а волосы заколола, убрав пряди от лица. Выглядела жена президента восхитительно, на ее фоне 77-летняя Камилла Паркер-Боулз померкла, хоть и была одета в яркое зеленое платье и огромную шляпу в тон.

Оценил внешность Бриджит и Карл III. Король галантно поднес руку француженки к губам и запечатлел на ней долгий поцелуй. Стоявшую рядом Камиллу от такого аж перекосило. Паркер-Боулз попыталась улыбнуться, но лишь криво растянула губы.

Отметим, что королева переживает не лучшие времена. Ходят слухи, что Камилла запила из-за свалившихся на нее проблем. Паркер-Боулз уже больше года изводит болезнь мужа, а когда умерла Бет — любимая собака и единственная отдушина королевы — Камилла осознала, что может потерять и любимого мужчину. Подкинула проблем королеве и невестка Кэтрин, которая воспитывает наследников как простолюдинов.

Инсайдеры рассказали одному из британских изданий, что Паркер-Боулз напивается во дворце и рыдает. Однажды это увидел принц Уильям. Он тут же доложил отцу.