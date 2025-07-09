В России могут снизить возраст для получения пенсионной надбавки

В Госдуме рассматривают инициативу о снижении возраста для получения повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости на 10 лет - с 80 до 70 лет.

Автор инициативы - глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Она связана с тем, что до 80 лет доживает только 24,6% мужчин и 54% женщин. В связи с этим значительная часть пенсионеров до надбавки не доживает.

Предлагается сделать повышение выплаты дифференцированным: с 70 лет - на 100%, с 80 лет - на 200%, с 90 лет - на 300%. Инвалидам I группы устанавливается повышение на 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности.

В 2025 году размер фиксированной выплаты составил 8 907,70 рублей, передает РИА Новости.

Документ уже передан в правительство на оценку.