Возбуждены дела после ударов ВСУ по Курску и Рыльску

Следственный комитет России возбудил дела по факту атаки ВСУ на пляж в Курске и по больнице в Рыльске.

8 июля беспилотник ВСУ атаковал городской пляж в Курсе. Погибли три человека, еще семеро, включая пятилетнего ребенка, получили ранения.

"Обнаружены фрагменты от БПЛА, а также поражающие элементы для причинения максимального урона гражданскому населению", - сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В ночь на 9 июля ВСУ атаковали корпус Рыльской центральной районной больницы, здание скорой помощи и здание компании "Агрофирма Рыльская". Травмы получили две женщины, здания существенно разрушены. В Глушковском районе ВСУ атаковали придомовую территорию жилого дома в селе Карыж.

По всем фактам СКР возбуждены уголовные дела о теракте. Военные следователи работают с очевидцами и пострадавшими, добавила Петренко.

Ранее сообщалось, что Трое пострадавших при атаке ВСУ на пляж в Курсе находятся в тяжелом состоянии. Всех уже прооперировали, добавил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.