Принц Уильям опешил, увидев как подвыпивший Макрон заигрывает с Кейт Миддлтон у всех на виду

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Бриджит находятся в Лондоне с официальным трехдневным визитом. Остановились они у британских монархов в Виндзорском замке. Накануне во дворце прошел торжественный прием в честь зарубежных гостей.

Для банкета в историческом зале Святого Георгия установили длинный стол, за которым расположились многочисленные гости. На встречу с четой Макрон были приглашены такие британские знаменитости, как сэр Элтон Джон, сэр Мик Джаггер, актриса Кристин Скотт Томас, футболист Мэри Эрпс, певица Мика и телеведущий Фред Сирикс.

Президент Макрон сидел между королем Карлом III и принцессой Уэльской, в то время как его жена расположилась напротив, рядом с королевой Камиллой и принцем Уильямом. Пока гости ждали угощения от шеф-повара, их щедро поили игристым. В итоге подвыпивший глава Франции, не стесняясь окружающих, начал заигрывать с Кейт Миддлтон. Принцесса в ответ на многозначительные подмигивания и шуточки Макрона лишь сдержанно улыбалась.

Принц Уильям при этом сидел напротив и прекрасно видел, как себя ведет гость. Сын короля старался занять беседой первую леди Франции, ведь всем известно, что в последнее время в чете Макрон проблемы, Бриджит ничего не стоит залепить мужу оплеуху у всех на виду. Наследнику престола пришлось смириться с поведением президента Франции, всеми силами он старался не допустить скандала.