Подтвердить участие в СВО теперь можно онлайн

Минобороны и Минцифры реализовали возможность мгновенно подтверждать участие военнослужащего в СВО.

Теперь военным и их семьям не придется получать бумажные справки, чтобы получить право на федеральную или региональную льготу, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

"Мы запускаем практически полную автоматизацию подтверждения прав на получение льгот", – отметил глава Минобороны на совещании по совершенствованию системы бездокументационного подтверждения льгот.

Все данные теперь обрабатываются автоматически на основании информации из базы данных Министерства обороны. К текущему моменту сформировано уже более 110 тысяч электронных справок. Подать заявку можно через портал "Госуслуги".

Ранее президент России Владимир Путин продлил выплаты детям пропавших без вести военнослужащих. Деньги будут выплачивать весь период отсутствия бойца.