В Солнечногорске проходит образовательный форум "Территория смыслов"

Яркий праздник для активной молодёжи - в подмосковном Солнечногорске проходит одиннадцатый Всероссийский образовательный форум "Территория смыслов".

Программа насыщенная - участников ждут лекции, встречи с известными людьми, конкурсы и презентации проектов. В мастерской управления "Сенеж" - президентской платформы "Россия - страна возможностей" - собрались тысячи специалистов, студентов, представителей власти.

Особые гости - молодые семьи с детьми. Первая "смена" форума посвящена укреплению демографического суверенитета России. В ходе дискуссий эксперты обсудили, как обезопасить детей от западной пропаганды в интернете.

"Многое мы сделали и делаем в плане совершенствования законодательства, но обязательно мы должны комплексно посмотреть на эту проблему - просвещать родителей, просвещать ребят, профилактировать, предлагать интересный контент, интересные фильмы, интересные игры. И мы с коллегами очень много над этим работаем, чтобы этот контент появился", - рассказала Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.