Дополнительные меры поддержки многодетных семей обсуждают в Москве

Дополнительные меры поддержки многодетных семей обсуждают на тематическом форуме в Москве. На главной площадке в национальном центре "Россия" собрались более тысячи участников.

Эксперты, представители власти, лидеры общественных организаций делятся мнениями, как улучшить качество жизни тех, кто своим примером вносит вклад в исправление демографической ситуации в стране. Этот и другие вопросы поднимают во время дискуссий и пленарных сессий.

В ходе мероприятия, которое продлится два дня, также запланированы масштабные образовательная и культурная программы. Выступая на открытии форума, организаторы подчеркнули, что от того, насколько благоприятной будет ситуация для создания больших семей, зависит будущее России. И для увеличения рождаемости в стране продолжают внедрять разнообразные меры поддержки.

"41 регион получил у нас дополнительное финансирование на так называемое "демографическое меню". Это различные меры поддержки и каждый регион выбрал, на что им эти деньги потратить. Вот я вам хочу сказать промежуточные результаты. 18 регионов из 41-го увеличили рождаемость", - рассказала председатель думского комитета по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства Татьяна Буцкая.