Собянин: Студийный комплекс киностудии Горького в Валдайском проезде введут до конца года

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства новых павильонов киностудии Горького. Основные работы планируют завершить уже в этом году. Здесь появится современное оборудование. Площадки для съёмок, монтажа, гримерки и не только.

Старейшая киностудия России вступает в эпоху масштабного обновления. Уже в ближайшие годы она превратится в одну из самых технологичных площадок мира, способную конкурировать с ведущими западными кинокомпаниями.

"Этапы остались самые трудоёмкие. Очень педантичные с точки зрения качества выполнения работ. Здание построено, фасады сделаны, звукоизоляция сделана. И сейчас придут пускналадчики, которые будут доводить это как космический корабль. Как подводную лодку до последнего винтика, чтобы всё работало, было отшлифовано и как можно быстрее, чтобы мы это передали искусству", - рассказал Алексей Добашин, генеральный директор строительной организации.

Главная стройка развернулась в Валдайском проезде. Здесь на месте снесённых старых корпусов научно-производственного института, возводят два современных комплекса общей площадью свыше 50 тысяч квадратных метров. Один из них станет гигантским павильоном без единой колонны, в котором можно будет устанавливать декорации высотой с 12-этажный дом. Само здание уже построено. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой. Специалисты заканчивают установку одной из самых главных систем – звуковой. И это не только аппаратура и пульты управления, а прежде всего акустика помещения. Стены в разрезе будут напоминать слоёный пирог из звукопоглощающих панелей и плит.

"Звукоизоляция толщиной в метр. Она гасит звук, поступающий снаружи от других мест, и гасит, убирает звук, который генерируется внутри павильона. Уникальный пирог, сертифицированный нашими научными институтами", - рассказал Алексей Добашин, генеральный директор строительной организации.

Создание мощного кинокластера в Москве – инициатива мэра Сергея Собянина. Сегодня он лично проверил, как идёт стройка на севере столицы. В новом комплексе будет всё для кинопроизводства: от съёмочных площадок до центра визуальных эффектов, монтажных студий, гримёрных и костюмерных.

"Таких студийных павильонов в нашей стране практически не существует. И это, конечно, большой шаг по развитию московского кино и в целом российского кинопроизводства. По сути дела, создаём новую индустрию производства контента и кино в России. Работы идут очень активно. Буквально за несколько месяцев возведены такие современные корпуса. Надеюсь, что до конца года весь этот студийный комплекс будет введён в строй", - сообщил Собянин.

Новый комплекс рассчитан не только на полнометражное кино – здесь можно будет снимать сериалы, шоу и телепрограммы. Первые съёмочные группы начнут тут работать уже в следующем году.