На трамвайных остановках в Москве сделают 100 приподнятых платформ

Более 100 приподнятых платформ на трамвайных остановках появятся в этом году в Москве. Где-то работы уже завершены, где-то еще продолжаются.

Так, на проспекте Буденного сейчас ремонтируют сразу три объекта. Остановочные павильоны переносят ближе к путям, а сами платформы сделают такой высоты, что они полностью будут совпадать с полом трамвая. Это позволит пассажирам, в том числе с ограниченными возможностями, быстрее заходить и выходить. А там, где нет технической возможности построить новые конструкции, сделают так называемые "венские платформы".

"Это повышение асфальтобетонного покрытия, которое расположено в границах между тротуаром, на котором расположен остановочный павильон, и остановкой трамвая именно вдоль путей. Таким образом, пассажиры могу двигаться при остановке транспорта по уровню, который совпадает с полом трамвая, что также повышает комфорт и улучшает безопасность пользования в рамках городского движения транспорта", - пояснил Антон Акулов, заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы.