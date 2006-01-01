Здание комбината газеты "Правда" ждет реставрация

Комбинат когда-то главной газеты страны "Правда" реконструируют. Здание, построенное в стиле конструктивизма почти век назад, долгое время не использовалось. И пришло в аварийное состояние. А ведь когда-то считалось одним из крупнейших промышленных строений в Европе. Теперь комплекс ждёт новая жизнь.

Где найти в Москве правду? Ответ очевиден - на одноименной улице, которую назвали в честь комбината легендарной газеты. Здание возвели в 30-х годах прошлого века.

"Полноценный комплекс, который состоит и из столовой, дома культуры, и детский сад – чего там только изначально по проекту не формировалось – то есть полноценный такой самостоятельный типографский город", - рассказала Ирина Вишнякова, московский экскурсовод, краевед.

Здесь и правда всё, как в настоящем городе, застывшем на пике жизни. Просторные улицы-коридоры, на них – очертания бывших кабинетов. А вот и главная сцена – конференц-зал, где впервые читал свои стихи поэт Симонов. В этом помещении сохранилось всё, кроме рам на окнах – мраморные колонны, тумбы, даже лепнина на потолках.

Эпохи здесь перекликаются. Эти плафоны – родом из 30-х. Напротив – люстры на полвека моложе. А вот привет от строителя из 1934-го – с автопортретом. На стенах еще остались старые артефакты, даже на иврите. Ну а самые ценные находки здания теперь хранятся в отдельной музейной комнате.

Кабинет главного редактора, когда-то с самым богатым убранством, сейчас отличает только эта дыра. Пол провалился с началом работ - как раз на том месте, где стоял стол начальника. Ходит легенда, что это дух бескомпромиссного главреда Льва Мехлиса от злости топнул ногой – в протест неизбежным переменам.

По этой лестнице ещё в 30-е годы журналисты носились с редакционным заданием, по ней же в спешке покидали комбинат во время пожара в 2006-м. А после здесь прошла комиссия по обследованию зданий, которая и вынесла вердикт об отмене его эксплуатации. С тех пор здание было заброшенным. Спустя почти 20 лет его начали возвращать к жизни.

"Сейчас идут только противоаварийные мероприятия. Здание было очищено от мусора, от аварийных старых перегородок, то есть расчищена и снята нагрузка с каркаса", - рассказал Иван Новиков, главный архитектор проекта, реставратор.

Из захламленного здания вывезли более 300 грузовиков мусора. Впереди огромная работа – исследование, восстановление первоначальной отделки, реконструкция утраченных элементов.

"Восстановлением этого здания мы покажем, что Россия - это, по сути, авангард мировой архитектуры, мировых интерьеров, тех мыслей, которые здесь рождались у журналистов, у писателей, у философов, которые работали в этом прекрасном здании", - отметил Олег Дедков, представитель компании инвестора.

Наполнение же будет современное – общественные помещения, конференц-залы, рестораны. Работы планируют завершить в 28-м году.