Пугачева эмоционально отреагировала на решение Орбакайте увезти дочь из США

Кристина Орбакайте решила устроить дочери незабываемые каникулы. Клава живет и учится в США, но на лето девочка отправляется в путешествие.

На своей странице в соцсети исполнительница хита "Бровки домиком" опубликовала видео, на котором они с Клавой обсуждают предстоящую поездку. "И куда же мы дальше поедем?" — поинтересовалась Орбакайте у дочери. Клава в ответ загадочно улыбалась. На это Кристина спросила: "Что смешного?". Но девочка снова не ответила маме.

"Летние каникулы в самом разгаре! Мы летим дальше, надеюсь, будет интересно", — подписала видео певица.

Алла Пугачева тут же отреагировала на публикацию Орбакайте. Примадонна дала понять, что одобряет решение Кристины показать дочери мир. Исполнительница хита "Мадам Брошкина" сделала наследницам комплимент. "Красотки мои любимые!" — написала народная артистка СССР.

Напомним, что семья Аллы Пугачевой покинула Россию. По слухам, в Москве остался только Дени Байсаров, сын Орбакайте от чеченского бизнесмена. Кристина с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией, а также Никита Пресняков с женой живут в США, Алла Борисовна с Гарри и Лизой — на Кипре.