Москвичей предупредили о ливнях с градом

Сегодня до конца дня в Москве ожидаются ливни с градом, грозы, а также усиление ветра до 20 метров в секунду. Горожан просят быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Накануне ближе к вечеру непогода обрушилась на Подмосковье. Так, в Клину было повалено множество деревьев, часть жителей остались без света. На Новой Риге ливень был настолько мощным, что водителям пришлось сбрасывать скорость. А в районе деревни Сокольники под Истрой вышка сотовой связи упала на дорогу, перекрыв движение транспорта полностью. Специалисты работали на месте ЧП до глубокой ночи.