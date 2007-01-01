На юго-востоке Москвы прошел массовый рейд по нарушениям ПДД

Сегодня на юго-востоке Москвы прошел массовый рейд по выявлению нарушений в рамках безопасности в городе. Инспекторы проверяли документы у водителей.

С нарушителями сразу начинали работать полицейские. А автомобили эвакуировали на спецстоянку. Проверяли также доставщиков еды и самокатчиков. Причем, в центре внимания - не только порядок с документами. Но и соблюдение правил дорожного движения.

"В данном мероприятии принимают участие правоохранительные органы, подведомственные организации Департаментов правительства города Москвы", - отметил Евгений Барсуков, первый заместитель руководителя Государственного казенного учреждения Москвы "Московская безопасность".