Куценко сделал заявление о замолчавшем Михаиле Ефремове: "Он еще выскажется"

Михаил Ефремов вышел из белгородской колонии в апреле. Актер сразу же поехал домой. У подъезда звезду сериала "Граница. Таежный роман" поджидали журналисты. Тогда Михаил Олегович сделал короткое заявление и больше на связь с прессой не выходил.

Актер практически стал затворником. Из дома он выходит только в больницу. О съемках в кино Ефремова пока не думает. Но уже известно, что он согласился на работу в театре. Совсем скоро москвичи смогут увидеть артиста на сцене "Мастерской "12" Никиты Михалкова". Ефремов сыграет главную роль в спектакле "Без свидетелей".

Гоша Куценко сделал заявление о коллеге. Актер признался, что навещал приятеля в колонии, а также рассказал, что выйти по УДО Ефремову помог Никита Михалков.

"В места не столь отдаленные я приезжал к нему, я говорил с ним, видел его глаза. И за то, что Никита Сергеевич взял на себя эту миссию и помогал Мише выйти оттуда, спасибо, низкий ему поклон", — заявил Куценко.

По словам звезды комедии "Любовь-морковь", Ефремов молчит не просто так. Актер набирается сил.

"Он еще очень сильно выскажется и как актер, и как режиссер. Его отец — это наш любимый педагог. Поверьте, Миша унаследовал все от своего отца. К сожалению, может быть, какие-то пороки, а кто без них? Но талант уж точно", — отметил Куценко в беседе с NEWS.ru.