Внесенная в список террористов и экстремистов Татьяна Лазарева*, похоже, пожалела, что предала родную страну. Телеведущая призналась, что тоскует по счастливой жизни в России.

Лазарева* сбежала из России сразу после начала спецоперации. За несколько лет до этого ведущая купила виллу в Испании, где жила в перерывах между работой в Москве. Те времена артистка называет счастливыми.

Татьяна*, поддавшись ностальгии, рассказала историю, которая произошла с ее подругой в российской столице "во времена, когда мы жили счастливо и относительно свободно". "Ее друзья — художники, архитекторы, журналисты облюбовали себе маленький тупичок, выходящий прямо на воду, но без жилых домов вокруг, и собирались там, пили вино, говорили о прекрасном", — начала рассказ телеведущая.

По словам Лазаревой*, в какой-то момент ее знакомые обнаружили в том самом месте треугольное углубление в стене одного из домов. Там они заложили мемориальный камень. На граните оставили надпись "Тупик гедонизма" и установили его на стене. Но вскоре там началась реставрация. Знакомые телеведущей не надеялись на сохранение таблички, и пришли в неописуемый восторг, когда случилось чудо.

"К их восторгу и удивлению после реставрации камень оказался на месте! Так что теперь для тех, кто знает — эта история уникальна дважды, если такое вообще возможно", — заключила Лазарева*.

*признана в России иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.