Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Овны

Полнолуние подбросит важные вопросы в сфере карьеры или самореализации. Вас могут заметить, оценить, пригласить на новую работу или важное мероприятие.

Тельцы

День Полнолуния в Козероге - кульминационный момент для представителей этого знака. Сейчас важно найти баланс между сердцем и обязанностями, между мечтами и делами.

Близнецы

Звезды затронут чувствительную тему доверия. Полнолуние подсветит ситуацию, которую давно пора прояснить. Смелость быть уязвимыми - ваше преимущество.

Раки

Полнолуние на вашей оси "я и ты": вы почувствуете, кто по-настоящему рядом, а с кем дороги расходятся. Пора принять решение о ваших партнерских союзах.

Львы

Звезды смещают фокус на здоровье и рутинные дела. Полная Луна покажет, от чего пора отказаться - может, от ваших любимых пирожных или отбоя в час ночи?

Девы

Сегодняшняя Луна даст возможность увидеть себя в новом свете. Представители этого знака захотят заняться внешностью, творчеством, выйти из тени. Вас будут замечать!

Весы

Внимание переключается на дом, семью. Полнолуние может принести новости от близких, напомнить о том, что вы обещали родителям, но не сделали.

Скорпионы

День хорош для завершения переговоров, подписания бумаг, финала обсуждений. Если давно хотели сказать вслух что-то важное - решайтесь, время пришло.

Стрельцы

Полнолуние напомнит, что ресурсы - не только деньги, но и внимание, энергия, забота. Вы поймете, на что тратите слишком много, а где недодаете себе.

Козероги

Главное Полнолуние года для представителей этого знака! Ожидаются судьбоносные события в отношениях, на работе, в личных делах. День силы, который важно не пропустить.

Водолеи

Полнолуние в соседнем знаке принесет осознание, что пора завершить ситуацию, где вы переусердствовали. Ее нужно отпустить. Слушайте свою интуицию.

Рыбы

В центре внимания - друзья, коллективы. Может произойти что-то важное: встреча, разговор, завершение проекта, решение о том, из каких групп выйти.