Глава "РусГидро" доложил Путину об итогах работы и планах компании

Сегодня в Кремле Владимир Путин провел рабочую встречу с гендиректором "РусГидро". Виктор Хмарин доложил президенту об итогах работы и планах.

Компания - один из лидеров в стране по производству энергии на базе возобновляемых источников энергии. По результатам прошлого года выработано свыше 150 миллиардов киловатт часов. Львиную долю дают мощности, расположенные на Дальнем Востоке. Там же сейчас реализуются и большинство новых проектов холдинга.

Хмарин: Почти 500 километров в очень сложных природных условиях мы достроили с опережением срока на год. Мы в прошлом году закончили строительство.

Путин: А всего у вас больше 100 тысяч километров?

Хмарин: Да. У нас в основном сетевой комплекс на Дальнем Востоке.

Путин: А если сравнить с позапрошлым годом – больше, меньше?

Хмарин: Я думаю, что мы наращиваем темпы и финансово, и непосредственно в физике, в мегаваттах. Если говорить об инвестпрограмме до 2029 года, она у нас в финансовом эквиваленте сейчас где-то порядка 1 триллиона 130 миллиардов. Это где-то 3,3 гигаватта мы запланировали до 2029 года.