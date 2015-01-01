Надевшую увесистые украшения Камиллу Паркер-Боулз подняли на смех: "Распотрошила сундуки Елизаветы II"

Король и королева Британии провели в Виндзорском замке торжественный прием в честь президента Франции Эммануэля Макрона и его жены Бриджит. Пир закатили прямо в зале Святого Георгия, где установили длинный стол, за которым расположились многочисленные гости.

Дамы из королевской семьи ради приема достали свои самые лучшие наряды и украшения. Но всех перещеголяла королева Камилла. Жена монарха воспользовалась шкатулкой Елизаветы II и надела сапфировый люкс — тиару, серьги, браслет и ожерелье с увесистыми драгоценными камнями. А на орденскую ленту Камилла приколола орден Карла III.

Отметим, что этот сапфировый комплект Елизавете II на свадьбу подарил ее отец король Георг VI. Украшения так нравились королеве, что она решила дополнить их, заказав в 1963 году браслет и кольца. Последний раз Елизавета II надевала сапфировую тиару в 2015 году, а недавно ее облюбовала Камилла.

Вот только на жене Карла III увесистые камни смотрятся несуразно. Британцы в Сети даже подсмеиваются над Камиллой, мол, добралась до королевской сокровищницы и носит теперь все самое блестящее. При чем пользователи Сети также обратили внимание, что Кейт Миддлтон почти всегда на торжественные приемы надевает тиару "Узелки любви" Марии Текской, которую в свое время очень любила принцесса Диана.

"А кто знает, почему Кэтрин только в этих "Узелках" всегда? Она что не может распотрошить бабкины антресоли? Камилла перепрятала сундуки с цацками? Ну там же столько богатств, а ей только одну тиару выдали", — задал вопрос один из поклонников королевской семь. "Так Камилла распотрошила сундуки Елизаветы II и все самое блестящее себе забрала", — в ответ пошутил другой.