Эстония пригрозила заблокировать новые санкции ЕС против России

Эстония готова заблокировать принятие Евросоюзом очередного, 18-го по счету, пакета антироссийских санкций, если не будет достигнут компромисс по снижению потолка цен на нефть из России. С таким предупреждением выступил в среду, 9 июля, эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Как подчеркнул политик, которого цитирует ERR, у Таллина "очень четкая позиция" относительно цен на российскую нефть: снижение ценового потолка должно быть включено в разрабатываемый пакет ограничительных мер.

Эстония настаивает на том, чтобы принять предложенный Европейской комиссией санкционный пакет в его первоначальном виде и выступить против желания некоторых стран ослабить пакет путем исключения из него нового ценового потолка, резюмировал Цахкна.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко иронично подметил, что "самые жесткие санкции, которые Евросоюз ввел, — это молчание ягнят в связи с взрывами "Северных потоков". Вместе с тем он признал, что "по части санкции фантазия у них бьет через край", однако у России уже достаточно опыта противодействия ограничениям извне.

При этом президент США Дональд Трамп заявил , что "очень решительно" изучает вариант введения новых антироссийских рестрикций. Однако на уточняющие вопросы политик отказался отвечать, пообещав некий сюрприз для России.