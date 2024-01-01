В Госдуме ответили на слухи про запрет ввозить iPhone без RuStore

Депутат Государственной думы Евгений Попов прокомментировал сообщения о том, что в 2026 году в России планируют законодательно установить запрет на ввоз iPhone без предустановленного магазина приложений RuStore.

Соответствующие слухи пошли после того, как российский лидер Владимир Путин подписал поправки, запрещающие ограничивать установку RuStore на гаджеты Apple. Указанное нововведение вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Вслед за этим замглавы думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов заверил, что до конца года запрет на ввоз iPhone без предустановленного RuStore не предвидится, но если Apple продолжит игнорировать требования российского законодательства, с 2026 года ситуация может перемениться.

Однако депутат Попов, комментируя соответствующие публикации в своем Telegram-канале, заверил, что "это не так", причем "от слова совсем".

Ранее сообщалось, что в 2024 году отечественный магазин приложений RuStore обошел по количеству пользователей AppStore в России, а количество его установок достигло отметки в 80 миллионов устройств. Минцифры подчеркивало, что в RuStore доступны уже 50 тысяч приложений, примерно 30% из них — иностранные.