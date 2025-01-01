Белоусов принял нового министра обороны Казахстана в Москве

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с казахстанским коллегой Дауреном Косановым — это его первый визит в Москву в статусе министра обороны Казахстана.

Как сообщает российское Минобороны в своем Telegram-канале, Белоусов пообещал познакомить гостя с научными достижениями России в области обороны, равно как и с достижениями российской промышленности и оборонно-промышленного комплекса.

Косанов отметил, что Казахстан придает особое значение развитию сотрудничества с Российской Федерацией, поскольку "нас традиционно связывают добрососедские отношения, стратегическое партнерство".

Ранее сообщалось, что Казахстан и Великобритания договорились о военном сотрудничестве на 2025–2026 годы. Ключевыми направлениями взаимодействия определены миротворческая деятельность, языковая подготовка и обучение казахстанских военнослужащих в высших учебных заведениях Великобритании.

При этом когда в Казахстане был принят закон "О территориальной обороне", пошли слухи о том, что страна якобы готовится к конфликту и даже к войне с Россией. Однако Астана подчеркнула, что страны сохраняют добрососедские и союзнические отношения как на двусторонней основе, так и в рамках целого спектра многосторонних форматов.