Миллион трудовых мигрантов из Индии приедет в Россию

Проблему дефицита высококвалифицированных специалистов в России предполагается решать за счет мигрантов из Индии, Шри-Ланки и КНДР. Об этом рассказал в среду, 9 июля, глава Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин.

Как рассказал Беседин в интервью ЕАН, уже достигнуты некоторые договоренности о приезде в Россию рабочих: "Насколько я слышал от своих индийских коллег, до конца года в Россию, в том числе и Свердловскую область, приедет 1 миллион специалистов из Индии".

Ведется работа в этом направлении и с другими государствами, заверил руководитель УТПП. Соглашение со Шри-Ланкой — "на подходе с большим потенциалом", имеются определенные договоренности с КНДР — "там люди умеют работать".

Беседин предупредил, что, в отличие от мигрантов из бывших союзных республик, приезд иностранных рабочих из указанных государств — "это совершенно новый уровень международной кооперации в части трудовой истории". Однако "мы связываем с ним определенные надежды".

Ранее в Кремле признавали, что российская экономика нуждается в приезжих рабочих и специалистах, ведь "мы живем в самой большой стране мира, но нас мало". Для динамичной реализации планов развития России "нам нужны рабочие руки", подчеркивал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что меры по сокращению числа трудовых мигрантов в нашей стране нужны, хотя и не отвечают экономическим интересам. Дипломат заявил, что с учетом нехватки рабочих рук на российском рынке труда меры по сокращению числа мигрантов могут сделать планы по развитию в России "менее реалистичными".