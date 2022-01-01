Минтранс подтвердил открытие аэропорта Геленджика

Администрация аэропорта Геленджика готовит воздушную гавань к открытию — работу могут возобновить уже в среду, 9 июля. Об этом рассказали информированные источники, близкие к Министерству транспорта России.

Как утверждали собеседники "Известий", аэропорт Геленджика, прекративший работу в феврале 2022 года из соображений безопасности, откроется уже сегодня, а полеты возобновят с 18 июля. При этом самолеты будут взлетать и садиться исключительно в светлое время суток.

Однако агентство ТАСС выяснило у администрации аэропорта Геленджика, что никаких официальных сведений насчет возможного возобновления работы не поступало. Там подчеркнули, что информация об открытии не соответствует действительности.

Вслед за этим Министерство транспорта России официально подтвердило, что аэропорт Геленджика готовится возобновить работу в ближайшее время для выполнения внутренних рейсов. Билеты поступят в продажу после выпуска соответствующего извещения. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД, цитирует заявление Минтранса РИА Новости.

Сообщения об открытии аэропорта Геленджика появились через день после встречи главы Крыма Сергея Аксенова с руководителем Росавиации. Аксенов заявил, что готов немедленно запустить работу аэропорта Симферополя при получении надлежащего распоряжения от президента России Владимира Путина. Но никаких конкретных дат в разговоре не называли.

Ради обеспечения безопасности пассажиров и летных экипажей в российских регионах периодически приостанавливают работу аэропортов. Например, в мае такие ограничения устанавливали в аэропортах Домодедово и Жуковский столичного авиаузла, а также в воздушных гаванях Нижнего Новгорода и Тамбова. Однако эти ограничения были достаточно оперативно сняты.