Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла коррективы в перечень физических лиц, связанных с террористической или экстремистской деятельностью.

В перечень, опубликованный на официальном сайте ведомства, внесен бывший вице-премьер Украины Борис Колесников*, заочно арестованный в России за содействие террористической деятельности.

Также в список включили блогера Арега Щепихина* — в июне он был заключен под стражу по делу о призывах к экстремизму и возбуждении ненависти. Этому предшествовали сообщения о его похищении.

Кроме того, Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов украинскую журналистку Янину Соколовскую*. В январе ее заочно приговорили к 7,5 года колонии за распространение фейков о российской армии.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ разоблачили разведывательно-подрывную работу британского фонда Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд", деятельность которой признана нежелательной в России). Преподаватели некоторых вузов в России распространяли среди студентов литературу запрещенного содержания.

В апреле Минюст России внес фонды британского музыканта Элтона Джона в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на российской территории. Выяснилось, что под предлогом гуманитарной деятельности эти организации с начала СВО участвуют в очернении России.

* лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов