Путин подписал указ о цифровом профиле мигрантов

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного информационного ресурса "Цифровой профиль иностранного гражданина". Документ обнародован в среду, 9 июля.

Как следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации, Министерство внутренних дел России должно до 30 июня 2026 года обеспечить создание такого ресурса.

Целью создания такого ресурса названо формирование полной, достоверной и актуальной информации для оценки миграционной ситуации в России, а также для выработки и реализации мер по регулированию миграционных процессов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что одобрено увеличение списка оснований лишения мигрантов российского гражданства. Среди новых оснований — совершение насильственных действий сексуального характера, призывы к терроризму и его оправдание, помощь противнику в деятельности против безопасности России, пропаганда нацистской символики.

Российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев предлагал депортировать из нашей страны всех нелегалов, не приносящих пользу обществу. В первую очередь речь идет о тех, кто сидит работы или был отчислен из учебного заведения, не прошел дактилоскопию и не учит русский язык.