Вильфанд назвал регионы, которые ждет жара в 42 градуса

В ближайшие дни температура воздуха в Центральной России местами будет достигать 40-42 градусов выше нуля. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как сообщает ТАСС, специалист уточнил, что на юге Центрального федерального округа — в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях — столбики термометров вырастут до плюс 40 градусов.

"Фантастически высокие" температуры ожидаются в Приволжском федеральном округе с 9 по 13 июля. В частности, в Ульяновской и Саратовской областях будет 34-39 градусов.

В Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии и Краснодарском крае в тот же период прогнозируется 37-42 градуса жары, на Северном Кавказе — до 40-41 градуса.

При этом в Сибири и в Красноярском крае показатель может вырасти до 42 градусов, что на шесть градусов выше нормы, предупредил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что пик жары в Московском регионе прогнозируется в четверг, 10 июля. Предполагается, что в столице будет до 33 градусов, а по области — до 35. Летний зной продержится довольно долго. По словам метеорологов, жарко будет как минимум до середины следующей недели.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как вести себя в аномальную жару, чтобы минимизировать последствия для здоровья. Он предостерег от опасной ошибки, которую многие допускают в такую погоду.