Пятилетний мальчик, получивший ранения при атаке украинских беспилотников на пляж в Курске, скончался. Об этом рассказал в среду, 9 июля, глава Курской области Александр Хинштейн.

Как рассказал политик в своем Telegram-канале, медики сделали все возможное, чтобы спасти малыша, но травмы оказались слишком тяжелыми: ожоги более чем 30% поверхности тела — это "крайне много для маленького человека". Мальчик умер во время транспортировки на лечение в Москву.

Хинштейн подчеркнул, что те, кто убивает детей, не имеют права называться людьми, это не просто варварство — это преступление против самой человеческой сути. Он выразил убежденность в том, что это зло не останется безнаказанным, а также пообещал всю необходимую помощь и поддержку семье, потерявшей ребенка.

Российские следователи уже возбудили уголовное дело по факту атаки ВСУ на пляж в Курске — количество жертв после смерти мальчика достигло четырех. При осмотре места военного преступления были обнаружены поражающие элементы — украинские националисты старались причинить максимальный урон гражданскому населению.

Очевидцы рассказали, что взрывов на пляже было два. Один дрон упал непосредственно на песок, второй — рядом, чуть позже. Когда на место происшествия прибыла бригада врачей, три человека погибли. Среди них — сотрудник Росгвардии, который первым бросился на помощь раненым. Погибшего посмертно представят к государственной награде.