Политолог Суслов: Мерц пытается учуять изменения в настроении Трампа

Означают ли агрессивные заявления канцлера Мерца то, что власти Германии настроены на затягивание украинского кризиса? Может ли это вызвать конфликт между Берлином и Вашингтоном? И чем обернётся для экономики Европы курс на милитаризацию?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил заместитель директора Центра европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

"Мерц лицемерно пытается поставить знак равенства между дипломатией и принуждением России к невыгодному ей перемирию. Которое использовалось бы для довооружения Украины. Но это не означает, что в принципе дипломатическое урегулирование невозможно. Одновременно Мерц пытается учуять изменения в настроении Трампа", - отметил он.

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