Названы даты начала продаж авиабилетов и полетов в Геленджик

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) уведомило российских эксплуатантов о параметрах работы аэропорта Геленджик, который возобновит работу после более чем трехлетнего перерыва.

Как сообщает ведомство на своем официальном сайте, воздушная гавань готова к приему и отправке гражданских самолетов с четверга, 10 июля. Регулярные рейсы могут выполняться строго в светлое время суток — с 08:30 до 20:00 по московскому времени.

Безопасность полетов и комфорт пассажиров остаются главными приоритетами, подчеркнули в Росавиации.

Тем временем пресс-служба "Аэрофлота" подтвердила, что перевозчик возобновит регулярные рейсы из Москвы в Геленджик с 18 июля. Продажи билетов на такие рейсы уже открыты.

Ассоциация туроператоров России оценила влияние возобновления работы аэропорта Геленджика на туристический рынок страны. Как отметили в АТОР, работающая авиагавань может значительно стимулировать спрос на курорт и увеличить число бронирований в полтора-два раза. Однако такой эффект возможен лишь при условии, что цены на авиабилеты в Геленджик будут не выше стоимости перелетов в Сочи, сообщает РИА Новости.

В свою очередь, Российский союз туриндустрии предположил дальнейшее плавное перераспределение турпотока в южном направлении, которое существенно снизит нагрузку с аэропорта Сочи.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал решение открыть аэропорт в Геленджике важным для региона. В своем Telegram-канале политик поблагодарил федеральный кабмин и Росавиацию за соответствующее решение.