Россия запретила ввоз части молочной продукции из Азербайджана

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) приняла решение ограничить ввоз в Россию молочной продукции двух азербайджанских производителей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в среду, 9 июля.

Как уточняется на официальном сайте Россельхознадзора, Агентство пищевой безопасности Азербайджана сообщило российскому ведомству, что два азербайджанских предприятия ООО "ALLBUY" и OOO "MILK PRODUCTS" не заинтересованы в дальнейших поставках своей продукции в Россию.

На этом основании указанные компании отказались от проведения российской Службой инспекций, а Россельхознадзор ограничивает доступ в Россию молочных товаров с данных азербайджанских предприятий.

В то же время российская сторона затребовала у Баку сведения о происхождении сырья других производителей молочной продукции в Азербайджане.

Ранее отмечалось, что обострение отношение между Россией и Азербайджаном может ударить по кошелькам простых россиян. Директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель предупреждал, что Россия может потерять ведущего поставщика свежих томатов и хурмы в зимний период — это спровоцирует скачок цен на указанные продукты.

При этом в Кремле, говоря о первопричинах обострения отношений, подчеркивали, что уголовное расследование не может быть веской причиной для дипломатических демаршей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выражал надежду на то, что "чрезвычайно эмоциональная реакция" Азербайджана сменится прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на все поставленные вопросы.