Кабмин направит на развитие космической отрасли 4 триллиона рублей

4 триллиона рублей направит кабмин до 2036 года на развитие космической отрасли. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин во время встречи с главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым.

Он доложил - сейчас на космодроме Байконур вместе с казахстанскими партнерами идет реализация проекта "Байтерек". Казахстанская сторона взяла на себя обязательства по строительству стартового стола, а "Роскосмос" - по запуску новой ракеты "Союз-5". Старт запланирован на декабрь этого года.

Еще одно приоритетное направление - конвейерная сборка спутников. Один из операторов разворачивает группировку более чем в 300 аппаратов, такого в нашей стране еще не было. Баканов также сообщил - наша орбитальная станция, которая придет на смену МКС будет работать на российском программном продукте.