Кабмин направит на развитие космической отрасли 4 триллиона рублей

4 триллиона рублей направит кабмин до 2036 года на развитие космической отрасли. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин во время встречи с главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым.
Он доложил - сейчас на космодроме Байконур вместе с казахстанскими партнерами идет реализация проекта "Байтерек". Казахстанская сторона взяла на себя обязательства по строительству стартового стола, а "Роскосмос" - по запуску новой ракеты "Союз-5". Старт запланирован на декабрь этого года.
Еще одно приоритетное направление - конвейерная сборка спутников. Один из операторов разворачивает группировку более чем в 300 аппаратов, такого в нашей стране еще не было. Баканов также сообщил - наша орбитальная станция, которая придет на смену МКС будет работать на российском программном продукте.
"Прошу вас усилить работу еще по двум направлениям. В первую очередь необходимо повысить экономическую эффективность и финансовую устойчивость предприятий отрасли. Предусмотреть возможность вовлечения в производственные цепочки частного бизнеса. Это очень важно. И делать это, конечно, надо совместно с Министерством финансов, что позволит укрепить конкурентоспособный потенциал в целом и привлечь внебюджетное финансирование. А это вторая задача, поскольку интерес к космическим технологиям у частного бизнеса огромный. И еще. К деятельности "Роскосмоса" предъявляются особые условия. Технологии, которые применяются в госкорпорации, должны быть отечественными, отвечать максимально высоким требованиям", - сказал Мишустин.