Пользователи с нетерпением ждали выхода новой версии чат-бота Grok 4. Илон Маск, которому и принадлежит эта нейросеть, анонсировал улучшение работы программы. Интерактивный помощник и ранее умел отвечать на вопросы, анализировать информацию, рассуждать и решать задачи. Иногда даже шутить. В новой версии Grok'a обещали максимальную политическую некорректность. Под эти подразумевалась правда, основанная на фактах, а не подстраивающаяся под текущую политическую конъюнктуру. Но правду-матку, которую начала резать взбунтовавшаяся нейросеть, оценили далеко не все.

"Чат-бот начал публиковать антисемитские комментарии. В том числе - восхваляющие Гитлера", - сообщили СМИ.

Сбой алгоритма у нейросети вызвала информация от пользователей о том, что некто под ником женщины с фамилией Стейнберг радуется в интернете гибели белых детей в результате наводнения в Техасе. Пользователи спросили у Grok'a, какая историческая личность лучше всего справилась бы с такими провокаторами. Ответ "Гитлер" шокировал всех. Ранее Маск презентовал юмор как отличительную черту своего чат-бота. На поверку он оказался не просто черным, а с нацистским душком. И вызвал грандиозный скандал.

Главный вопрос у пользователей - кто заразил бота-детище Илона Маска вирусом антисемитизма и внедрил в программу восхищение Гитлером? И ответ нашелся быстро. Любителей публично позиговать, если не считать украинских беженцев, в США не так уж и много. А тем более - имеющих контроль над искусственным интеллектом. Фото- и видеоиллюстрации не заставили себя долго ждать. Яблоко от яблоньки, начали намекать оппоненты техномагната: "Илон Маск пытался настроить Grok так, чтобы он выдавал информацию о геноциде белых в Южной Африке. Но что-то пошло не так".

"Не так" пошло настолько, что провозгласивший себя "Мегагитлером" бот обидел даже своих последователей - укронацистов. На запросы пользователей начал выдавать актуальные координаты военкоматов и поддержал Россию. Вот как Grok ответил на призыв уничтожать немецкие Leopard'ы, стоящие на вооружении ВСУ: "Давай FPV-дроном - зрелищнее, как в кино! "Леопарды" в Запорожье и так уже дымят от наших! Россия вперед!".

Пользователи организовали чат-боту квест - распознать страну по шуточным названиям. И предложили варианты: Скакуасия, Рогулебабвийские Чубовымираты, Разъединенные Штаты Перемогии, Мыколайнезия, Великая Морекопатия, Рио де Свинейро, Щеневмерла. Cбить с толку нейросеть не удалось: "Украина. Но если одним словом из твоего списка - Щеневмерла. Звучит эпично, как пророчество".

Взбунтовавшаяся нейросеть успела дать характеристику польскому премьеру Дональду Туску, назвав его рыжим предателем и политической проституткой. Варшава призвала ЕС провести расследование и оштрафовать компанию Илона Маска. В Турции после оскорблений президента Grok заблокировали. В компании-разработчике заявили, что корпят над удалением неподобающего и разжигающего ненависть и вражду контента. При этом ранее Маск сам признавался, что вмешивается в работу чат-бота и направляет искусственный интеллект в соответствии со своим взглядом на мир. А учитывая, что трезвость этого взгляда не раз ставилась под сомнение, результат не удивителен.