Силы ПВО за ночь сбили 14 украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 14 украинских беспилотников над Черным морем и четырьмя регионами страны.

За прошедшую ночь было уничтожено восемь БПЛА над акваторией Черного моря, два – над Белгородской областью, два – над Крымом, один – над Пензенской областью и еще один над Курской областью.

Все беспилотники были самолетного типа, уточнили в Минобороны России.

В пензенской области разрушений и пострадавших нет, сообщил глава Пензенской области Олег Мельниченко. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вчера вечером рассказал о пострадавшей женщине в поселке Новосадовый Белгородского района. Она получился травмы от падения обломков.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 86 беспилотников.