Обезвредил взрывное устройство: новые подвиги героев СВО

Новые примеры героизма и мужества российских бойцов в ходе СВО. Старшина первой статьи Владимир Безруков, действуя в составе группы снабжения, подвозил продовольствие и боеприпасы на передовую, обнаружил приближающийся вражеский FPV-дрон и прицельным огнем из штатного оружия уничтожил его. Жизни наших военнослужащих были спасены, груз своевременно доставлен. Также Владимир смог эвакуировать раненых бойцов.

Сержант Станислав Толмачёв, возглавляя группу сапёров, смог разминировать мост, по которому переместились наши военнослужащие и техника. Станислав не поддался панике, когда сработал датчик движения, обнаружил нужный провод и перерезал его, обезвредив взрывное устройство. Благодаря действиям сержанта наши подразделения успешно выполнили поставленные задачи.