Вооруженные силы России прошедшей ночью нанесли серию высокоточных ударов по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. В том числе в подконтрольных Киеву Херсоне и части Запорожской области. Мощные взрывы прогремели в Черновцах, Киеве и Сумах. Не дают врагу передышки и наши бойцы в зоне СВО.

Сокрушительные удары по позициям ВСУ наносит армейская авиация. Экипаж вертолета Ми-28 уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на линии боевого соприкосновения.

Активно атакуют врага на передовой операторы ударных дронов. На кадрах объективного контроля видно, как прицельным сбросом был уничтожен неприятельский пикап с кочующим минометом.

Круглосуточно на боевом посту - артиллерия. Выстрелами самоходной гаубицы уничтожен пункт управления БПЛА, который боевики оборудовали в лесополосе - на Красноармейском направлении. На этом же участке фронта огнем с закрытых позиций пехоту поддержали экипажи танков Т-80. 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами накрыли вражеский опорник в полуразрушенном здании.