Растет число пострадавших в результате массового отравления водой в Дагестане

В Дагестане растет число пострадавших в результате массового отравления некачественной питьевой водой. К врачам обратились уже 274 человека, почти все это дети.

У всех одинаковые симптомы - тошнота, рвота. Выявлен возбудитель дизентерии. В рамках расследования уголовного дела задержан директор коммунального предприятия, которое обслуживает район, где произошла вспышка инфекции.

Как сообщается, в начале июля на местном водопроводе произошла авария. Однако управлению Роспотребнадзора своевременно о ней не сообщили.