Россиянам пригрозили уголовной ответственностью за платную учебу в Йеле*

Обучение в Йельском университете* (признан в России нежелательной организацией) на платной основе, а также распространение информации о нем может обернуться административным или уголовным наказанием. С таким предупреждением выступил в среду, 9 июля, заместитель председателя думского комитета по безопасности Анатолий Выборный.

Как напомнил парламентарий, по закону признание какой-либо организации нежелательной в России влечет за собой множество запретов: на создание в нашей стране новых подразделений и на работу уже открытых, распространение информационных материалов, проведение операций с денежными средствами и иным имуществом.

Россиянам же воспрещается участвовать в работе таких нежелательных организаций, включая финансирование их деятельности — именно так можно квалифицировать оплату обучения в Йеле*, пояснил Выборный. За это в России предусматривается административная и уголовная ответственность, а наказать нарушителей могут весьма сурово — лишением свободы на срок до пяти лет, сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев предупреждал, что иноагенты выманивают персональные данные россиян под видом регистрации на просветительские мероприятия. Например, группа иностранных агентов-экстремистов за границей анонсировала форум для российских студентов за рубежом под предлогом для обучения новых "лидеров" страны.

Сотрудники ФСБ разоблачили разведывательно-подрывную работу британского фонда Oxford Russia Fund* ("Оксфордский российский фонд", деятельность которой признана нежелательной в России). Преподаватели некоторых вузов в России распространяли среди студентов литературу запрещенного содержания.

* организация, признанная в России нежелательной