Голикова сделала неожиданное заявление о маткапитале: Очень серьезная проблема

Приобретение семьями жилья в ипотеку, в том числе с применением материнского капитала, зачастую не дает им возможности родить еще детей. С таким заявлением выступила в среду, 9 июля, вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в кабмине социальную сферу.

Как признала политик, на сегодняшний день в России уровень закредитованности молодых семей достаточно высок. При этом "то жилье, которое приобретается по ипотеке, оно, в принципе, не дает возможности семье задуматься о последующих детях".

Голикова подчеркнула, что это очень серьезная проблема и большой вызов — правительство совместно с министерствами строительства и финансов обдумывают различные меры с точки зрения модернизации семейной ипотеки, сообщает ТАСС.

Ранее глава думского комитета по защите семьи Нина Останина заявила, что маткапитал нужно выплачивать не однократно, а при появлении и первого, и второго, и каждого последующего ребенка, причем сумма выплаты с каждым последующим ребенком должна превышать предыдущую на 25%. Политик убеждена, что это гарантирует России столь желанный демографический взрыв.

Поддержка семей с детьми и будущих родителей — один из приоритетов российских властей. Глава государства Владимир Путин, обращаясь к участникам второго Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца", отметил безусловный стратегический приоритет крепкой многодетной семьи.